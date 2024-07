Dalla fidanzata ai sindaci alla squadra di basket: tutti i complimenti a Tete Martinenghi

La dedica più bella è senza dubbio quella della “sua” Adelaide. Ma sono tante le voci, anche istituzionali, che si sono sollevate per fare i complimenti a Nicolò Martinenghi (foto DMS/Federnuoto) dopo la strepitosa medaglia d’oro nei 100 rana conquistata nella sera di domenica 28 luglio a Parigi. «È facile sognare se ci sei tu al mio fianco. Grazie, per oggi e tutti i giorni. Ti amo» scrive su Instagram Adelaide Radice, la fidanzata di “Tete” accompagnando la frase d’amore con una foto scattata subito dopo la finale nella quale i due si abbracciano.

Ad Azzate, invece, il sindaco Raffaele Simone è già al lavoro con i propri collaboratori per predisporre l’accoglienza quando Nicolò tornerà dalla Francia («senza interferire con i suoi impegni e le sue vacanze»). «È stata un’emozione fortissima e una gioia immensa per tutti – spiega Simone – Quando mi sono svegliato stamattina mi sono chiesto: “È vero o è un sogno?” Figuriamoci quale sarà stato il suo, di risveglio. Nicolò è stato da sempre un esempio per i ragazzi di Azzate ma ora è davvero diventato un esempio per tutti i giovani d’Italia: da ieri sera ricevo di continuo messaggi di congratulazioni e per un sindaco questa cosa è spaziale».

Da un sindaco all’altro, anche Davide Galimberti da Varese ha voluto ringraziare il medagliato della rana. «L’impresa di Nicolò Martinenghi è motivo di grande orgoglio per Varese e segna un bellissimo traguardo nella storia sportiva della città e del territorio, che in questi anni sta conquistando sempre più successi sportivi a livello internazionale – scrive Galimberti insieme al proprio assessore allo sport, Stefano Malerba – A nome di tutta la città i più grandi complimenti all’atleta che ci ha regalato un’emozione unica. Aspettiamo Nicolò per poterlo accogliere nella sua terra quando sarà di ritorno dai Giochi olimpici, per festeggiare insieme a lui questa vittoria immensa. Traguardi sportivi come il suo hanno anche un grande valore nel trasmettere ulteriore passione e slancio verso il mondo sportivo e le sue diverse discipline, andando a rafforzare sempre più una vocazione importante per la nostra città».

Tra i primi a congratularsi con un messaggio arrivato pochi minuti dopo la premiazione è stato Marco Riva, presidente di Coni Lombardia: «Grazie Tete! Difficile trovare parole migliori per descrivere la gioia, l’emozione e l’orgoglio che è riuscito a scatenare in tutti noi sportivi lombardi lo strepitoso successo di Nicolò Martinenghi ai Giochi di Parigi 2024. Una medaglia, la prima d’oro della spedizione azzurra, che arriva grazie a un campione che è splendida espressione del territorio lombardo e varesino, capace, negli anni, di conquistare successi e record a livello mondiale. E complimenti al suo bravissimo allenatore Marco Pedoja».

Sempre in ambito sportivo bisogna segnalare i festeggiamenti della Pallacanestro Varese di cui Tete è tifoso (da ragazzino giocò a basket, lo sport del padre): «Complimenti al nostro super tifoso Nicolò Martinenghi per la vittoria della medaglia d’oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ti aspettiamo a Masnago con la medaglia». Il tutto accompagnato dalla fotografia che ritrae il nuotatore al centro del parquet con una maglia biancorossa.

Anche da Villa Recalcati il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha inviato un messaggio di congratulazioni: «Complimenti a Nicolò Martinenghi per la sua prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri rana. Un’impresa straordinaria che rende orgogliosa l’Italia e Varese, la sua terra d’origine. Questo successo è una grande fonte di ispirazione per tutti».