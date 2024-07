Ecco chi ha reso d’oro i capelli di Nicolò Martinenghi

“D’oro come i tuoi capelli”: così si sono espressi i telecronisti della Rai dopo la straordinaria gara che ha portato Nicolò Martinenghi a vincere l’oro olimpico nei 100 rana.

I suoi capelli hanno però preso quel colore solo qualche giorno prima della partenza per Parigi: li ha tinti di questo colore come porta fortuna, e così è andata. A tingerli di quel “biondo dorato” che tanto colpisce tutti, è stato il giovane barbiere di Varese Corrado, in arte Barbercorra: «Sono molto orgoglioso della vittoria olimpica di Nicolò che ha portato in alto l’Italia dimostrando che impegno, sacrificio e dedizione premiano sempre. Sono inoltre molto felice che tutti parlino dei capelli d’oro di Nicolò come se fossero un porta fortuna per questa grande impresa» ha spiegato Barbercorra a Varesenews.

«Reputo Nicolò una persona davvero speciale, da cui prendere esempio – ha aggiunto Corrado – Martedì, durante la realizzazione del biondo dorato, abbiamo parlato della grande sfida che lo aspettava e confessandomi che nonostante il duro lavoro e tutta la dedizione non si sentiva che avrebbe raggiunto l’oro così dimostrando di essere un atleta davvero umile e come nelle grandi imprese è proprio quando meno te lo aspetti che arrivano le vittorie più grandi».

Per immortalare l’impresa, Nicolò e Corrado hanno realizzato un video per instagram, che segue passo passo l’evento: lo trovate qui sotto, o nel link