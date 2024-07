Libri di mare per i bambini, ricchi di avventura ed esperienze tattili

Quest’estate si è fatta attendere e desiderare. Ora, che è finalmente tempo di mare, ho scelto per voi due libri a tema, meravigliosi.

La spedizione

“La spedizione” è un albo illustrato con una storia di avventura edito da L’Ippocampo.

Con le meravigliose illustrazioni di Andrey Spiry, Stéphane Servant racconta la storia di una donna pirata libera, un bambino incontrato al porto e il legame affettivo che si crea tra loro.

Un bellissimo albo da leggere e guardare.

La spedizione

di Stéphane Servant (autore) Andrey Spiry (illustratrice)

L’Ippocampo editore – € 15,90

dai 7 anni

Animali del mare

Per i piccolini che hanno bisogno di stimoli tattili per crescere “Animali del mare” Joybook.

Un cartonato tutto da toccare per meravigliare i nostri piccolini!

Animali del mare”

Joybook editore – € 9.90

Dai 4 mesi