Lite sotto ai portici vicino alla stazione di Gallarate, un 31enne in ospedale

Soccorritori del 118 e agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Gallarate per un’aggressione avvenuta nella “galleria” che collega via Borghi – di fronte a piazza stazione – con via Cavour.

È successo intorno alle 16 di martedì 9 luglio: la lite in sé ha coinvolto più persone, c’è stato un lancio di bottiglie di vetro. A farne le spese un 31enne ferito, una persona che – secondo alcuni testimoni -stava cercando di fare da paciere. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza dell’Sos Carnago e portato al vicino ospedale Sant’Antonio Abate in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata anche una Volante della Polizia di Stato, per riportare ordine.

La zona del portico è diventata progressivamente più problematica negli ultimi anni, diventando una sorta di propaggine – quasi fin dentro al centro storico – dell’area della stazione, notoriamente piuttosto “movimentata”.

Al punto che è stata anche inserita all’interno del perimetro in cui era in vigore l’ordinanza anti-alcol emessa dal Comune questo inverno (per trenta giorni) e riproposta poi a giugno.

Poche settimana fa era andata in pezzi la vetrina di un negozio, forse per vandalismo, forse per effetto collaterale durante le “intemperanze” delle persone che si ritrovano sotto i portici.«Qui è sempre peggio, non sappiamo più che fare»: tra rabbia e disillusione i commenti dei residenti e degli esercenti della zona danno la misura dell’esasperazione.