LIUC aperta per ferie: l’università di Castellanza aperta ad agosto con i servizi di segreteria e orientamento

LIUC, L’università Carlo Cattaneo di Castellanza, resterà aperta ad agosto con i servizi di Segreteria e Orientamento a disposizione degli studenti, per rispondere a qualsiasi domanda su corsi e percorsi di studio.

Sarà possibile anche prenotare colloqui individuali, in presenza o distance, scrivendo all’indirizzo orientamento@liuc.it.

La Segreteria resterà aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e mercoledì dalle 14 alle 16. L’Orientamento sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Da lunedì 12 a mercoledì 14 agosto sarà possibile contattare l’Università soltanto da remoto, via email o telefono ai seguenti indirizzi: segreteriastudenti@liuc.it (tel. 0331 572550); orientamento@liuc.it (tel.0331 572300) o anche via chat.

La prossima data per il test di ammissione in Economia e Management è giovedì 29 agosto 2024, alle ore 12. Chiusura iscrizioni e relativo pagamento contributo entro giovedì 22 agosto 2024.

Per immatricolarsi al corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale è obbligatorio

per tutti gli studenti sostenere il test TOLC-I erogato dal CISIA .