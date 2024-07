Luino e Sanary sur Mer insieme per un’esperienza di crescita

Un’importante occasione di scambio culturale e crescita formativa attende dodici giovani del territorio che parteciperanno al gemellaggio con Sanary sur Mer dal 27 luglio al 3 agosto. Questo progetto, che coinvolge ragazzi tra i 14 e i 17 anni residenti a Luino e nei comuni limitrofi, è un’opportunità unica per arricchirsi di nuove esperienze attraverso un programma variegato di attività sportive e culturali.

L’obiettivo è aprire i ragazzi al mondo esterno, a quell’idea di Europa multiculturale e fatta di differenze accrescitive che è linea guida dei valori dell’Amministrazione. I ragazzi saranno accompagnati da un educatore professionale che garantirà un supporto educativo qualificato durante tutta la durata del soggiorno. Una scaletta fitta di appuntamenti che inizierà venerdì aspetta i partecipanti. I ragazzi luinesi saranno accompagnati dai loro coetanei tedeschi provenienti da Bad Sackingen, luogo delle passate attività di gemellaggio e insieme raggiungeranno la cittadina francese di Sanary sur Mer. Il gruppo proveniente dalla Germania arriverà a Luino venerdì 26 luglio in serata. Dopo l’accoglienza, ci si sposterà all’oratorio per la cena e il pernottamento.

I ragazzi sabato mattina partiranno in autobus per Sanary. Parte del gruppo accoglierà gli ospiti tedeschi alla stazione, mentre altri aiuteranno nella preparazione della cena e del pranzo al sacco. Attività in programma a Sanary sur Mer: Visita di Sanary (porto, museo Dumas, torre) Caccia al tesoro per la città Attività di vela Escursione in kayak nelle isole con pic-nic al tramonto Visita a un vigneto e costruzione di spaventapasseri Visione della partita Nuova Zelanda – Francia presso lo stadio di Marsiglia il 30 luglio (Olimpiadi 2024) Esperienza di immersione Visita al Jardin des Oliviers (biodiversità, mestieri locali).

«Anche quest’anno rinnoviamo l’esperienza del gemellaggio che non è solo un’occasione di divertimento e scoperta, ma rappresenta un fondamentale momento di crescita per i nostri giovani. I ragazzi avranno modo di confrontarsi con coetanei stranieri, ampliando così i propri orizzonti culturali e sociali». È il commento di Serena Botta, assessore alla cultura con delega all’attività multiculturali e del gemellaggio.