Maria Pierro nuova rettrice dell’Università dell’Insubria. Le congratulazioni del sindaco di Varese

Il sindaco Davide Galimberti e il presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini hanno voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni alla professoressa Maria Pierro per l’elezione a Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria e al professore Umberto Piarulli come nuovo Prorettore.

«Questo è un giorno importante per l’ateneo che sceglie per la prima volta una donna alla sua guida. Sono sicuro che con il suo lavoro, la nuova Rettrice contribuirà a portare avanti quel percorso per rendere l’Ateneo varesino sempre più un punto di riferimento in Italia e all’estero».

Porte aperte alla collaborazione da parte di Palazzo Estense: «Le istituzioni e il Comune di Varese sono aperte alla massima collaborazione e sinergia perché l’Università dell’Insubria sia sempre uno dei pilastri fondamentali per la crescita e lo sviluppo della città. Ringrazio inoltre il Rettore Tagliabue per il grande lavoro svolto in questi anni e per la massima collaborazione avuta con il Comune di Varese».