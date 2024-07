Meno ore di palestra ai Ronchi per la Virtus? “La Provincia affronti la questione”

Troppe poche ore di palestra per la Virtus, storica società di ginnastica artistica di Gallarate: la denuncia di una riduzione sostanziale della disponibilità della palestra arriva dal consigliere provinciale Marco Colombo, di Fratelli d’Italia.

La Virtus si allena alla palestra della scuola Gadda Rosselli, ai Ronchi, di proprietà della Provincia. “Quest’anno la Provincia ha comunicato, al telefono, seppur non ufficialmente, la riduzione da cinque a tre giorni settimanali” dice Colombo. “Perché c’è stata la richiesta di un’altra società di usare gli spazi”

“Quella del Gadda-Rosselli è l’unica palestra in zona che ha l’altezza adatta al genere di allenamenti e alle specifiche per le gare di ginnastica. E qui stiamo delle esigenze di una società tornata in serie A, con 450 iscritti”.

La ripartizione delle ore con un’altra società, secondo Colombo danneggerebbe dunque l’attività della Virtus. Il consigliere provinciale chiede un intervento all’ente Provincia, guidato da Marco Magrini.

“ Non si può demandare tutto agli uffici tecnici. Serve una struttura politica che gestisca e prenda decisioni”. da questo punto di vista Colombo richiama anche una sua precedente polemica, sul numero troppo ridotto di consiglieri delegati in Provincia: “Manca un consigliere delegato che gestisca ad esempio questa materia e prenda una decisione”.