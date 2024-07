Musica, cinema e ballo: gli eventi dell’estate al Parco Ciani di Lugano

Tra le fronde degli alberi e i riflessi del lago, l’estate al Parco Ciani di Lugano è caratterizzata dagli eventi all’aperto: concerti, incontri, spettacoli teatrali, proposte per i bambini e tanto altro. Di seguito alcuni appuntamenti a ingresso gratuito curati dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano.

Concerti

Venerdì 2 agosto alle ore 21 presso il Boschetto del Parco Ciani, si terrà il concerto del Marco Zappa Group. Marco Zappa ha appena festeggiato il 75mo compleanno ed ha pubblicato il nuovo doppio album “Anele”. Il suo primo singolo è uscito nel 1967 ed ha prodotto nella sua carriera più di 40 album in studio e più di 10 tra album live, antologie e colonne sonore, tenendo tournées e concerti in tutta Europa, Stati Uniti, Sud America e Sudafrica. Saranno con lui i musicisti Mattia Mad Mantello (chitarra, voce), Nic Angileri (voce, basso), Mirko Roccato (clarinetto, sassofoni), Ilir Kryekurti (percussioni).

A Lugano Marittima si terrà, giovedì 8 agosto alle ore 19, un concerto blues con Marco Marchi & the Mojo Workers. Ricordiamo che nel 2022 è stato assegnato a Marco Marchi lo Swiss Blues Award.

La band ticinese The Vad Vuc sarà ospite al Parco Ciani sabato 10 agosto, alle ore 21, per presentare il loro noto repertorio folk dialettale. Il gruppo musicale, nato nel 2000, ha all’attivo 11 album ed si è esibito in quasi 400 concerti tra Italia, Svizzera, Germania e Francia e vanta collaborazioni con The Dubliners, Simone Cristicchi, Steve Wickham (The Waterboys), Sharon Shannon, Les Mellino des Négresses Vertes, Gnu Quartet, Modena City Ramblers, Yo Yo Mundi, Gang e molti altri artisti.

Matinées musicali

Il concerto d’esordio delle matinées musicali AULOS di domenica 4 agosto alle ore 10:30 presso il Boschetto del Parco Ciani vede protagonista il Duo Callegaro-Tessari composto dalla mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari. Con un titolo evocativo “Si dolce è’l tormento”, il duo propone un succedersi di canzoni d’amore che, partendo dagli autori del Primo Barocco, viaggiano verso di noi percorrendo tempo ed epoche diverse, per giungere alle nostre orecchie e ai nostri cuori con nuovi stili ma con fermo ed eterno amore.

Il secondo appuntamento della rassegna AULOS, intitolato “Danze e colonne sonore”, si terrà domenica 11 agosto alle 10:30. Protagonista il quartetto SE.GO.VI.O. composto da Salvatore Seminare alla chitarra, Stefano Gori al flauto, Paolo Vignali alla fisarmonica e Gabriele Oglina al clarinetto, che accompagnerà i presenti in un fantastico viaggio con le musiche di Piovani, Bacalov, Nino Rota, Fauré e Piazzolla.

Cinema

Il Gruppo della Svizzera Italiana del Film di Animazione (GSIFA) presenta, giovedì 8 agosto alle ore 21, la Summer edition dei Lugano Animation Days. Presso il Boschetto del Parco Ciani verrà presentata una selezione di cortometraggi d’animazione provenienti da ogni angolo del globo, accuratamente scelti per coinvolgere e affascinare spettatori di ogni età. Un’occasione imperdibile per ammirare le opere di talentuosi animatori internazionali in un contesto unico e suggestivo.

Family

Per i più piccoli, tre proposte in calendario, che si svolgeranno presso il Boschetto del Parco Ciani alle ore 20:30. Sabato 3 agosto, la Compagnia Arione de Falco presenta Pelle d’oca. Lo spettacolo valorizza il concetto di emigrazione. Al di là di fondamentalismi, irrigidimenti e chiusure, il mondo è sempre più un grande crogiuolo dove etnie, culture e tradizioni si uniscono e convivono. Età consigliata: dai 4 anni.

Mercoledì 7 agosto in programma un appuntamento organizzato in collaborazione con il Cinema dei Ragazzi. Si tratta della proiezione del film d’animazione Yuku e il fiore dell’Himalaya, diretto da Rémi Durin e Arnaud Demuyinck. Età consigliata: dai 6 anni.

Freya Teatro propone, venerdì 9 agosto, Mi piace e basta!, un progetto teatrale nato da interviste fatte ai bambini e alle bambine della scuola primaria, in cui le voci dei personaggi si mescolano a stralci originali delle registrazioni. Età consigliata: dai 7 anni.

Ballo

Nuovi appuntamenti con il ballo alle ore 21 presso Rivetta Tell: il 2 e il 9 agosto si terrà Alma Latina, appuntamento dedicato ai ritmi calienti del mondo caraibico. Si ballerà invece al ritmo del Boogie-woogie il 3 agosto. Invece il 10 agosto si terrà Tango in Rivetta, una serata animata da La Casa del Tango.

Per ulteriori informazioni

Città di Lugano Eventi e congressi Comunicazione e marketing t. +41 58 866 74 46 pr.eventi@lugano.ch