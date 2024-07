Nati per leggere al parco con la Biblioteca di Samarate

Storie da condividere all’aria aperta sabato 13 luglio sul prato del parco di Villa Montevecchio alle ore 10 per i bambini fino a 3 anni, alle 11 per i bimbi tra 3 e 6 anni

La Biblioteca di Samarate propone ai bambini e ai loro genitori Nati per leggere al parco, un’edizione estiva del progetto che coltiva la passione per la lettura dei bambini sin da piccolissimi.

Sabato 13 luglio volontari di Nati per leggere e bibliotecari aspettano bambini e genitori al parco di Villa Montevecchio, per godere insieme di storie stupende all’aria aperta.

L’evento si svolgerà in due turni: alle ore 10 per bambini e bambine da 0 a 3 anni e alle ore 11 per i bimbi da 3 a 6 anni.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita ma è consigliata la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it oppure 334 6725907.

Si consiglia di portare un telo o una stuoia per stare più comodi sul prato!

In caso di maltempo, o terreno impraticabile, l’evento si terrà in biblioteca.