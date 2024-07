Nel ’74 CSN&Y non riuscivano a incidere un disco in studio, ma fecero una mega-tournée

La tournée invernale di Dylan nelle arene del basket e dell’hockey aveva dimostrato che si poteva operare su numeri diversi, e la possibilità in estate di usare quelle, ben più grandi, del baseball e del football era da sfruttare: ma con chi? L’ideale era rimettere insieme il supergruppo dei supergruppi: Crosby Stills, Nash & Young.

La loro incredibile fama era abbastanza strana anche perché, se ci si pensa, in studio come quartetto avevano inciso solo un album e un 45 giri. Nella primavera ’73 erano andati alle Hawai per cercare di incidere un nuovo disco, che si sarebbe chiamato Human Highway dalla canzone di Young che finirà su Comes a time, ma avevano combinato ben poco. Ma il fatto che avessero delle carriere individuali o in duo, faceva sì che il materiale non mancasse: in questo tour, nel quale la setlist cambiava ogni sera e il loro show durava più di tre ore, alla fine suonarono complessivamente un’ottantina di canzoni, di cui la metà la trovate su questo triplo disco. La struttura è abbastanza simile a quella che avevamo visto in 4 way street: parte acustico, parte elettrico, con i quattro che poi prendono la scena da soli. Ma dopo il tour ognuno per sé: per rivederli sul palco insieme dovremo attendere il Live Aid del 1985.

Curiosità: ma se la tournée cominciò ai primi di luglio, il disco poi quando uscì? Addirittura 40 anni dopo: nel 2014. Ma esaminando cosa succedeva nel mondo della musica nel 1974 mi è sembrato giusto metterlo qui.

La rubrica 50 anni fa la musica