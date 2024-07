Nello zaino merce per 930 euro ma alla cassa del supermercato a Varese ha mostrato solo cibo per pochi euro

Alla cassa con cibo per pochi euro. Ma quanto era stato rubato all’interno dell’Esselunga di Masnago nel pomeriggio di ieri, era ben nascosto all’interno di uno zainetto: conteneva 930 € fra lamette da barba e testine di ricambio per spazzolini da denti, così i vigilantes lo hanno fermato, e successivamente la polizia di Stato di Varese, con la Squadra Volanti, lo ha arrestato.

A finire in manette è un cittadino georgiano classe 1996, in Italia da tempo, che avrebbe compiuto negli ultimi mesi ben 12 tentativi di furto in altrettanti esercizi commerciali sparsi lungo la penisola.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo abbia chiesto asilo politico e sia residente nel Napoletano, anche se alle forze dell’ordine risulta senza fissa dimora. Il ventottenne è finito di fronte al giudice monocratico di Varese con rito per direttissima: l’arresto eseguito dal personale della questura di Varese è stato convalidato, e il giudice ha imposto all’uomo la misura cautelare del divieto di dimora: non potrà tornare in città.

Dopo il giudizio l’imputato è stato rimesso in libertà.