Nuovo incidente stradale in Viale Ticino a Lonate Pozzolo: scontro tra auto e moto, tre feriti

Un altro incidente stradale, nello stesso luogo in cui è avvenuto soltanto sei giorni fa.

Si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto sabato pomeriggio, 20 luglio, a Lonate Pozzolo in viale Ticino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 nei pressi del distributore di benzina: per cause ancora in corso di accertamento l’auto e la moto si sono scontrare violentemente. Tre i feriti, due donne di 26 e 59 anni e un uomo di 60 anni. Le ambulanze sono uscite in codice rosso ma le tre persone ferite sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Legano e al Circolo di Varese. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Gli enti allertati per l’incidente sono stati i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del Fuoco di Varese, e la Soreu Laghi, che è intervenuta con tre ambulanze e due automediche.

Domenica scorsa, nello stesso punto, due persone sono rimaste ferite cadendo dalla moto, una delle quali è stata trasporta in codice rosso al Niguarda.