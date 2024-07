Oggi è la giornata mondiale del cioccolato

Oggi, domenica 7 luglio, si festeggia la Giornata mondiale del cioccolato. Una ricorrenza dedicata alla pietanza più golosa di tutte, anima di tantissime dolci ricette e sempre più amata dai golosi. Infatti, secondo i dati raccolti dall’Unione italiana food, il settore del cacao e del cioccolato in Italia nel 2023 ha raggiunto un fatturato di 7.346,3 milioni di euro: un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.

Un gusto a cui non si può dire di no neppure a casa. Secondo una ricerca svolta da JustEat e Bva Doxa, il cioccolato insieme a gelato, dolci al cucchiaio, torte e tiramisù è uno dei dolci più richiesti. Sempre JustEat segnala inoltre che solo nei primi mesi del 2024 i suoi clienti hanno ordinato 10.000 chili di cioccolato, mentre nel corso di tutto il 2023 gli ordini sono arrivati a superare i 21.000 chili.

Ma il mondo del cioccolato nasconde anche una realtà meno dolce. Come riportava Il Post a fine febbraio 2024, il cacao a inizio anno ha toccato il prezzo più alto registrato dal 1977. Una conseguenza del maltempo che ha interessato le coltivazioni (quasi tutte in Africa occidentale), provocando un calo importante della produzione in un settore molto sensibili alle crisi, soprattutto a causa di alcuni importanti fattori: dallo sfruttamento degli agricoltori e dei terreni da parte dei governi locali e dalle multinazionali, alla bassissima quantità di investimenti per innovare i processi produttivi.