L’Oscar della matematica alla luinese Maria Colombo

Si è aperto oggi – lunedì 15 luglio – a Siviglia il Congresso europeo di matematica. Non è solo un’occasione per discutere l’intero spettro della matematica contemporanea, ma anche per riunire la rete dei membri della Società Europea di Matematica (EMS) e per onorare matematici di eccezionale talento di nazionalità europea o operanti in Europa, in riconoscimento dei loro eccellenti contributi alla matematica. E grande protagonista è stata Maria Colombo, 35enne di Luino docente presso il Politecnico di Losanna.

Il premio EMS da 5.000 euro, ha visto premiare la matematica di origine luinese “per i suoi contributi innovativi alla fluidodinamica incomprimibile, alle equazioni di trasporto e al calcolo delle variazioni”. Colombo ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Iciam Collatz Prize e il Peter Lax Award. Il premio EMS, istituito nel 1992, è considerato “l’anticamera del Nobel” della matematica, la Medaglia Fields, ed è stato finora assegnato a 13 donne.

L’altra vincitrice italiana è Cristiana De Filippis, 31 anni, nata a Bari e docente all’Università di Parma. De Filippis è stata premiata per i suoi “eccezionali contributi” alla teoria della regolarità ellittica.

I vincitori italiani del premio EMS sono stati complessivamente sei: oltre a Maria Colombo e Cristiana De Filippis, hanno ricevuto il premio Guido De Philippis (2016), Alessio Figalli e Corinna Ulcigrai (2012) e Stefano Bianchini (2004).