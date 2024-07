Palio Remiero e fuochi d’artificio attirano 7mila persone sul lungolago di Luino

Dopo 23 lunghi anni, il Palio Remiero è tornato a Luino, riportando con sé l’entusiasmo e la passione per questa storica manifestazione. Un evento che, insieme allo spettacolo di fuochi d’artificio che è seguito, secondo gli organizzatori ha attirato quasi 7mila persone.

A conquistare il podio del Palio, per la prima volta, è stato il rione Motte.

«È stata un’emozione grandissima – ha dichiarato Ivan Martinelli, assessore allo Sport di Luino -. Una grande occasione per ritrovare lo spirito che queste manifestazioni portano con sé e per l’aiuto e la solidarietà emersi durante la gara, che si è disputata in un clima bellissimo. In questa occasione ci siamo stretti intorno ai nostri rioni e a tutta la comunità. Dopo tanti anni, questo Palio è tornato a scaldare i cuori».

Il pomeriggio di domenica 30 giugno ha visto nove rioni e tanto tifo: cartelloni, disegni e pensieri realizzati dai bambini dell’oratorio luinese adornavano il ponte di ferro, dove sono state presentate anche le squadre dei rioni.

«Adesso il nostro impegno è garantire la continuità di questo Palio, a prescindere da chi lo organizza – ha aggiunto Martinelli -. Oltre ovviamente a riorganizzare il comitato che, nel lontano 2003, si era costituito con questo obiettivo e che nel 2024 ci ha supportato molto nell’organizzazione. In una delle squadre c’erano padre e figlio: il padre aveva partecipato al Palio nel 2001, anno dopo il quale la manifestazione non si tenne più, mentre il figlio, che gareggiava con lui, non era ancora nato. Vogliamo che anche queste nuove generazioni, che oggi possono competere efficacemente, continuino a conoscere e amare questa tradizione. È una grande opportunità per creare momenti di socialità, incontro e condivisione nelle frazioni, momenti di cui abbiamo bisogno».

PROSSIMI APPUNTAMENTI A LUINO

Sabato 6 e sabato 27 luglio: strade chiuse

Due serate dedicate allo shopping night con strade chiuse al traffico, esibizioni, aperitivi a tema, musica dal vivo, sfilate, balli caraibici e tanto divertimento per tutti.

Domenica 13 ottobre: LuinodiVino

Dopo il grande successo della prima edizione 2023, torna la giornata di strade chiuse con degustazione di vino e spettacoli nelle vie del centro, chiudendo in bellezza la stagione degli eventi. Un’occasione di vivere un’estate ricca di emozioni e divertimento a Luino