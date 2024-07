Pallanuoto, il legnanese Tommaso Gianazza convocato per le Olimpiadi di Parigi

Grande soddisfazione per Tommaso Gianazza che farà parte del roster del Settebello per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Legnanese di nascita, Tommaso inizia il suo percorso nel mondo della pallanuoto in AMGA Sport – Legnano, primo tecnico Carlo D’Angelo, per poi spostarsi a Brescia nella società attuale AN Brescia con il tecnico Alessandro Bovo.

Classe 2002, con il suo ruolo di centroboa Gianazza è stato il 18esimo convocato dal c.t. Alessandro Campagna per la squadra nazionale maschile del Settebello e per lui la prima grande convocazione internazionale. Con lui i compagni: Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Edoardo Di Somma.

L’Italia è nel gruppo A con Croazia, Grecia, Romania, Montenegro e Stati Uniti e debutterà domenica 28 luglio alle ore 15.

