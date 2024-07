Paola Biavaschi nuova direttrice del Dipartumento di Scienze Umane dell’Università dell’Insubria

Lunedì 1° luglio la professoressa Paola Biavaschi è stata eletta nuova direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio.

Ordinaria di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, la professoressa Biavaschi ha conseguito una laurea in Lettere classiche e in Giurisprudenza all’Università di Milano, dove ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatrice, e un dottorato di ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità all’Università di Padova.

Autrice di numerose pubblicazioni, si occupa di studi sul periodo romano classico e tardoantico, con un focus particolare sulla gestione della terra e delle acque, le successioni e il diritto criminale. Oltre ai suoi interessi accademici da molti anni è attivamente impegnata su temi legati ai diritti di genere e al diritto dell’informazione.

Paola Biavaschi succederà all’attuale direttrice, Nicoletta Sabadini, il prossimo 1° novembre.