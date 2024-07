Pastasciutta antifascista al Circolo Cavallotti di Creva

“Quando la pastasciutta era in bianco e le camicie no”: è con questo “spirito” che l’Anpi Luino, in collaborazione con il Comune di Luino, organizza per giovedì 25 luglio la Pastasciutta Antifascista.

Un evento che ha l’obiettivo di ricordare la caduta del Fascismo e i fatti storici legati a Casa Cervi. Un piatto semplice ma generoso, in ricordo di quella pastasciutta che la famiglia antifascista Cervi offrì all’intero paese il 25 luglio 1943 per celebrare la caduta di Mussolini.

Con la stessa voglia di pace e giustizia sociale, giovedì 25 luglio 2024 verrà proposta questa pastasciutta al Circolo Cavallotti di Creva, in via Bissolati (Luino), alle ore 18.30.

Per prenotazioni entro il 21 luglio, contattare: 3356348816 (Emilio), 3488108897 (Domenico), 3401743808 (Erica). Per maggiori informazioni: locandina