Pastasciutta antifascista, doppio appuntamento con l’Anpi a Induno e Arcisate

Come ogni anno anche la sezione Anpi di Induno Olona e Arcisate celebra la ricorrenza del 25 luglio – data della destituzione di Benito Mussolini, nel 1943 – all’insegna della condivisione e dei valori di antifascismo, della libertà e della democrazia, simboleggiati dalla “pastasciutta antifascista” che la Famiglia Cervi offrì agli abitanti del paese di Campegine in quell’occasione.

Quest’anno saranno due gli appuntamenti organizzati dall’Anpi, che invita tutta la popolazione a partecipare.

Mercoledì 24 luglio alle 21, nel Salone Acli di Arcisate (in via Manzoni 3) si terrà la presentazione del libro “La pastasciutta dei Cervi. Fame, dono e sfida antifascista in una festa del luglio 1943”, di Marco Cerri. Un libro dove si raccontano con molti dettagli il contesto storico, la vicenda della famiglia Cervi e l’episodio che diede origine alle pastasciuttate antifasciste che dagli anni ’80 si sono diffuse in tutta Italia, ma che fa luce anche sulla vita quotidiana dei nostri nonni in quei tempi difficili: la cucina del poco e del senza, le conseguenze di quella scarsa alimentazione, la borsa nera ecc.

A presentare il suo minuzioso lavoro sarà l’autore Marco Cerri, della Fondazione Cervi. Ingresso libero.

Alla serata seguirà – sabato 26 luglio – la pastasciuttata antifascista che si terrà al Borgo Olonese di Induno Olona. Alle 17 ci sarà la presentazione del libro “Parere giuridico sulla presenza delle armi nucleari in Italia” con la partecipazione di Ugo Giannangeli e Elio Pagani del Centro di documentazione “Abbasso la guerra”. Alle 18,30 aperitivo in musica con il Coro Rebelde, con il suo repertorio di canzoni partigiane e di militanza politica (contributo di 7 euro). Alle 19,30 apertura delle cucine con la pastasciutta offerta gratuitamente, come da tradizione, e come secondo Porchetta di Ariccia o hamburger vegano con contorno, dolce, anguria, acqua e lambrusco (costo 20 euro). Seguirà una serata di musica dal vivo con il Collettivo De Cristoforis.

Per la cena è necessaria la prenotazione (entro il 26 luglio), telefonando a 345 3383 821 o scrivendo a anpiindunoolona@gmail.com)

L’iniziativa è organizzata dall’Anpi di Induno Olona e Arcisate con il patrocinio delle due Amministrazioni comunali, di Spi Cgil Varese, Cisla dei Laghi, Acli Varese e del Comitato Soci Coop di Varese e Malnate.

Qui la locandina