Pellicini e Giorgetti in campo per la sfida delle nazionali politici – cantanti

Sparisce maggioranza, svaniscono minoranze, divergenze politiche e punti di vista: l’unica linea è quella del fuorigioco, e il campo non può essere “largo“ per definizione, o “ristretto”, dal momento che ha le misure di un rettangolo dove giocare a calcio perché nella serata di martedì a L’Aquila è andato in scena lo spettacolo dello sport per solidarietà con la nazionale politici che ha sfidato la nazionale cantanti. Dunque Elly Schlein, ala destra; in campo il capitano Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Poi Matteo Renzi, Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Licia Ronzulli e Francesco Boccia centravanti.

E come commissario tecnico il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che svela il modulo con cui schiererà i suoi: «Io farò l’allenatore come il mio mito, Oronzo Canà e il suo 5 5 5…» scherza in una pausa dei lavori di Palazzo Madama e citando il celebre “allenatore nel pallone” interpretato negli anni ’80 da Lino Banfi. Dall’altra parte Al Bano Carrisi, la inconfondibile voce internazionale, come mister, e tra i giocatori il capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt e Paolo Vallesi.

Una “notte magica” a scopo benefico a 15 anni dal tragico terremoto: qui si è disputata la 33esima edizione della Partita del Cuore allo stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia che ha visto contrapposte le nazionali dei cantanti e dei politici (oltre 6mila i biglietti venduti). Dunque dopo gli Europei lo spettacolo continua e questa sera, mercoledì, sarà possibile gustarsi la sfida in prima serata su Rai Uno.

E ci sarà dunque da gustarsi le prodezze sportive dei politici nostrani, come quelle di Andrea Pellicini. non si può spoilerare sul risultato finale, ma suo il rigore decisivo: «Ho fatto due assist gol e il rigore decisivo, che ha chiuso la partita», spiega Pellicini, immortalato in campo nella foto sopra.