Straordinaria Elisa Longo Borghini: trionfo nel Giro d’Italia femminile

Era dal 2008 che il Giro d’Italia Femminile non veniva vinto da un’atleta azzurra (quell’edizione fu della toscana Fabiana Luperini). A rompere l’incantesimo ci ha pensato la più rappresentativa delle nostre atlete nell’ultimo decennio, Elisa Longo Borghini, capace di restare in maglia rosa dal primo all’ultimo giorno e di sovvertire un pronostico non così favorevole.

La campionessa di Ornavasso ha confezionato il proprio capolavoro nell’ultima tappa, da Pescara a L’Aquila, di domenica 14 luglio: partita con un solo secondo di vantaggio in classifica sulla fuoriclasse belga Lotte Kopecky (in maglia iridata), Longo Borghini ha piazzato uno scatto perfetto in vista del traguardo con cui ha staccato il gruppo delle migliori. La tappa è andata alla sudafricana Kimberly Le Court Pienaar che si è imposta sulle compagne di fuga Edwards e Koch; la piemontese però ha anticipato tutte le altre staccando soprattutto Kopecky (19a) di 20″. La belga ha chiuso comunque al secondo posto il Giro davanti all’australiana Bradbury.

«Finalmente questa maglia rosa è davvero mia – ha detto dopo l’arrivo la fortissima atleta ossolana – Abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte e il momento più bello di questi otto giorni è stata proprio questa battaglia finale». Longo Borghini, che ha 32 anni ed è figlia dell’ex azzurra di sci di fondo Guidina Dal Sasso, ha vinto ben 46 corse tra le Elite: il Giro è il sesto successo del 2024.

Longo Borghini corre dal 2019 per la squadra con licenza statunitense che attualmente si chiama Lidl-Trek (in passato era la Trek-Segafredo); in carriera ha conquistato, tra le altre corse, due edizioni del Giro delle Fiandre, una della Roubaix, una Strade Bianche, due Trofeo Binda a Cittiglio e un GP di Plouay. Ora però punta forte alle Olimpiadi.