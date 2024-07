Ragazzini colpiti da biglie d’acciaio a Bedero Valcuvia, “i nostri figli presi di mira”

A qualcuno non piace il ritrovo serale dei ragazzini al campetto sportivo di Bedero Valcuvia e quindi ha deciso di prendere di mira i ragazzini che lì si ritrovano ogni sera con biglie in ceramica e d’acciaio. Risultato: un ragazzino colpito al petto.

I genitori non ci stanno e si rivolgono alle autorità, e scrivono a Varesenews: «Una sera di qualche giorno fa, all’improvviso i nostri ragazzi sono stati letteralmente attaccati da non si sa ancora chi da lanci o spari di biglie di ferro e vetro dal peso di 15 grammi l’una, e una di queste ha colpito un ragazzino sul petto causandone un grosso ematoma e seguente medicazione. La cosa sembrava fosse finita li. Ma questa domenica sera ancora altri ragazzini sono stati presi di mira di spari o lanci di biglie di ferro e vetro fortunatamente questa volta non è stato colpito nessuno e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cuvio. Capite che si tratta di una cosa grave e pericolosa che può aver conseguenze gravissime. Ormai a Bedero Valcuvia si ha paura a uscire di sera dopo questi due gravi episodi».

Anche un altro cittadino del paesino della Valcuvia, un genitore, esterna la sua preoccupazione sui social: «Un gruppetto di adolescenti si Trova alla sera verso le 23.30 al campo sportivo e stanno nell’unico punto dove c’è luce: la rampa per salire nella sala polivalente degli alpini, tra questi ragazzi c’è anche mio figlio e mi ha assicurato che non fanno casino, non mettono la musica, non esplodono petardi ne altro, parlano come credo chiunque di noi sia cresciuto a Bedero abbia fatto. Ora il problema: è capitato per 3 sere che qualche idiota, che non si rende conto di problemi che potrebbe causare, usi questi ragazzi come bersagli e gli tira, probabilmente con la fionda, delle biglie, ieri oltre ad esser biglie di vetro anche biglie di ferro!!! Ora, se i ragazzi danno così fastidio si può parlare e chiedere di fare meno rumore se invece è una ragazzata smettiamola! Una biglia ha preso un ragazzo sul petto e gli ha fatto male, ma se invece avesse preso un occhio?? I carabinieri sono stati avvisati e prenderanno le dovute precauzioni e domani anche il sindaco si comporterà di conseguenza. Se sapete chi può essere ditegli di smettere perché il gioco è bello finché dura poco».

Il sindaco, Carlo Paolo Galli è stato informato dei fatti, e si è attivato assieme ai cittadini: «Sono stati chiamati i carabinieri. Un gesto veramente deplorevole, e molto pericoloso»