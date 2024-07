Rapina nel Mendrisiotto ad un distributore di benzina, due uomini armati scappano verso l’Italia

La Polizia cantonale ha comunicato che oggi, martedì 16 luglio, poco prima delle 20 in via Casate a Novazzano è stato rapinato un distributore di benzina.

Due uomini, di cui uno armato di pistola, sono entrati in una stazione di servizio minacciando la commessa e facendosi consegnare il denaro della cassa. Successivamente sono fuggiti a piedi in direzione dell’Italia. Le ricerche, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Non si lamentano feriti.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle polizie comunali di Chiasso e di Mendrisio, come pure dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC).

I connotati dei rapinatori sono i seguenti: uomo alto, magro con barba sfatta e una mascherina chirurgica, maglietta, pantaloni e cappellino neri; uomo, statura media, jeans chiari, maglietta e cappellino neri. Aveva una borsa gialla e blu.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nei pressi del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.