Il dopo Floris in casa Varese inizia con una vittoria: Chisola battuto 2-0

Ci sono gare difficili da decifrare e in queste circostanze è altrettanto difficile scriverne. E la vittoria 2-0 del Varese contro il Chisola, a 24 ore dall’addio di Roberto Floris, si colloca proprio in questa categoria di partite. È vero che il Chisola arrivava al “Franco Ossola” senza grandi motivazioni, ma i biancorossi hanno giocato in maniera concreta, attenta e determinata: ovvero tutto quello che è mancato nell’ultimo periodo. Prima vittoria alla guida della squadra per Alessandro Unghero, che festeggia al meglio l’esordio, ma a essere cambiato sembra essere l’atteggiamento della squadra. Se sia una reazione all’addio di Floris o la giusta assunzione di responsabilità dopo il cambio in panchina lo lasciamo scegliere a voi lettori. Quel che resta è una vittoria che permette ai biancorossi di restare in zona playoff e spezza una serie negativa di tre partite.

Se si tratta solo di un fuoco di paglia lo dirà la gara di giovedì 17 aprile (anticipo pre pasquale) in casa del Bra, cercando i ritardare i festeggiamenti dei giallorossi per la promozione in Serie C. Mancano tre giornate alla fine del campionato, quel che si chiede al Varese è di terminare la stagione senza più passaggi a vuoto, per terminare al meglio questa annata e iniziare a mettere delle vere basi per la prossima stagione.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il terremoto biancorosso di venerdì, con l’addio di mister Roberto Floris, sulla panchina varesina si siede l’allenatore della Juniores Alessandro Unghero. Lo schema tattico è il 3-5-2 con Priola al centro della difesa, D’Iglio in regia e la coppia Banfi-Barzotti in avanti. Il Chisola arriva a Masnago cercando di approfittare del momento negativo del Varese ma mister Nicola Ascoli non può contare su Kamal Rizq, attaccante simbolo dei torinesi, a segno negli ultimi due precedenti; in avanti agiscono quindi Rosso e La Marca Prima della gara, come anticipato, la seconda sfilata di ex biancorossi per celebrare i 115 del club: da Mario Beretta a Gianluca Porro, da Mavillo Gheller a Pietro Tripoli, una ventina i protagonisti di giornata. I nomi chiamati dallo speaker: Mario Beretta, Gabriele Bongiorni, Maurizio Brancaccio, Antonio Criscimanni, Roberto Fumagalli, Mavillo Gheller, Paolo Misuri, Gianluca Porro, Carlo Prelli, Ulisse Raza, Paolo Tomasoni, Pietro Tripoli e Aldo Cunati.

PRIMO TEMPO

Dopo neanche un minuto il Chisola va in rete con Rosano ma la bandierina alzata del guardalinee evita il gol a freddo. Il Varese, poco per volta, riesce a uscire e farsi vedere. Dopo un destro potente di Banfi parato da Gilli, all’11’ arriva il gol del vantaggio: Bonaccorsi anticipa l’avversario a metà campo e si lancia in avanti, scambia con De Angelis e mette in rete in spaccata. I biancorossi spingono ancora e al 15′ Valagussa spreca in diagonale il bel passaggio in verticale di Maccioni. Al 23′ Valagussa si infortuna nel tentativo di servire Ropolo. Entra Daqoune e nei minuti successi il Chisola riesce a prendere un po’ di campo, ma la difesa varesina non concede occasioni agli avversari. I biancorossi si riorganizzano e riprendono campo ma di occasioni non ne arrivano più e dopo 2′ di recupero il primo tempo termina con il vantaggio del Varese 1-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con buona verve ma la qualità del gioco cala: tanti falli, parecchi errori e poche giocate interessanti. I minuti passano così velocemente senza che le due squadre riescano a combinare granché. Al 14′ arriva l’episodio giusto per il Varese: De Angelis è furbo ad allungare il piede in area e anticipare Gironda, che lo colpisce. L’arbitro indica il dischetto e capitan Vitofrancesco realizza il 2-0 infilando all’angolino. Trovato il doppio vantaggio, il Varese gestisce con ordine la gara non sbilanciandosi e chiudendo con puntualità gli attacchi del Chisola, che ci prova ma senza grande convinzione. I ripetuti cambi hanno l’effetto di far passare ulteriormente i minuti senza ulteriori emozioni. Dopo 4′ di recupero i biancorossi possono così festeggiare per la vittoria e i tre punti per restare in zona playoff.