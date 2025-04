I voti del Varese: la difesa vince la partita con Bonaccorsi, Vitofrancesco e Priola

VARESE – CHISOLA 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS s.v.: Qualche uscita senza rischi ma mai chiamato in causa dal Chisola

BONACCORSI 7: Un gol che spezza l’equilibrio con un inserimento dei suoi e marcatura numero 7 del campionato. Poi una prestazione di grande carattere, come mancava da un po’

Mikhaylovskiy s.v.: Dentro nel finale per blindare la difesa

PRIOLA 7: Gara quasi perfetta in chiusura, sempre sul pezzo e nel posto giusto per respingere gli attacchi del Chisola

ROPOLO 6,5: Gara positiva, senza acuti ma soprattutto senza inciampi

VITOFRANCESCO 7: Il Chisola dalla sua parte non sfonda, lui invece spinge con continuità. Si prende la responsabilità del rigore e lo trasforma. Questo significa essere capitano del Varese

DE ANGELIS 7: Parte contratto, poi si fa trovare dai compagni e cresce trovando anche l’assist per Bonaccorsi. Nella ripresa fa tante giocate positive e si guadagna anche il rigore

Marangon 6: Dentro nel finale, fa quel che deve senza pasticci

D’IGLIO 6: Si vede il giusto, ma sempre in maniera propositiva. I compagni lo cercano e lui risponde presente quando serve

VALAGUSSA 6: Buon inizio di gara con un paio di buone incursioni, compreso un destro a lato che poteva essere gestito meglio. Si infortuna poco dopo il 20′ e deve lasciare il campo

Daqoune 6,5: Combatte su ogni pallone con la solita ferocia agonistica, forse anche qualcosa in più. Sbaglia ancora qualcosa in impostazione ma oggi va bene così

MACCIONI 5,5: Fa buone cose ma va troppo spesso a terra. Un comportamento che irretisce il Chisola ma non fa bene neanche a lui, che finisce per uscire dalla gara anzitempo

Ferrieri 5,5: Ordinato in difesa, ancora troppo impreciso davanti

BANFI 6: Gara a servizio della squadra con tanti palloni giocati e contestati ai difensori avversari. Calcia un paio di volte verso la porta avversaria ma senza troppa fortuna

BARZOTTI 6,5: Nel primo tempo agisce quasi da esterno a sinistra per contenere il Chisola, nella ripresa riesce a guadagnare qualche metro ed è più libero di giocare come sa

Malinverno 6: Unghero gli dà la possibilità di farsi vedere e nei quasi 20′ in cui gioca si fa notare con tante giocate utili alla squadra