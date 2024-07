Ritmo, balli e buona cucina: LATINFIEXPO continua a Rescaldina

Musica, allegria, buona cucina e atmosfere latine. Proseguono come da programma le serate di LatinFiexpo, il grande evento organizzato con la collaborazione del Comune di Rescaldina e del Centro Commerciale Rescaldina, che registra la consueta grande partecipazione di famiglie e di tutti gli appassionati del genere.

L’iniziativa, presso l’area commerciale di Rescaldina continua fino al 7 settembre 2024, tutti i martedì, venerdì e sabato dalle 19:30 alle 02.

Si segnala anche l’ottima offerta gastronomica che spazia dal Brasile all’Argentina, senza scordare le specialità italiane per soddisfare proprio tutti. E nei momenti in cui non si mangia o non si balla c’è sempre la possibilità di passeggiare fra le bancarelle del mercatino e i numerosi bar sparsi per tutta l’area.

