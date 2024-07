Sciopero dei treni domenica, possibili disagi. Ma non ci sono treni garantiti

Nuovo sciopero dei treni il 7 luglio: essendo domenica non sono previste fasce di garanzia.

Lo sciopero parte alle 21:00 di sabato 6 luglio alle ore 21:00 di domenica. È dichiarato dalle sigle sindacali Cub Tasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato: sono sigle che non hanno una altissima rappresentatività in Trenord e per questo l’azienda dice che “in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio”.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Va ricordato comunque che lo sciopero riguarda anche altri imprese come Trenitalia e Italo.