Se una bicicletta può dare una lezione sul rispetto alla politica

Può una bicicletta unire la politica meglio di qualsiasi altra cosa? Sì, quando a guidare il manubrio ci sono persone capaci di imporre scelte coraggiose all’insegna del dialogo e della correttezza.

Gorla Minore, domenica 30 giugno: si disputa il campionato italiano master FCI di ciclismo amatoriale, un evento capace di portare nel paesino della Valle Olona circa quattrocento corridori e migliaia di appassionati delle due ruote.

L’evento ha alla regia il Team Valle Olona, del presidente Giancarlo Agazzi: per dar vita alla manifestazione ci si muove per tempo e già dallo scorso anno la macchina organizzativa si è messa in moto. Al fianco di Agazzi e dei suoi ci sono le Amministrazioni di Gorla Minore, Marnate e Gorla Maggiore, che supportano il team ed erogano anche contributi economici per l’evento.

Arriva poi la primavera del 2024, una stagione in cui i temporali rovesciano sul territorio nervosismo e tensione: non ci riferiamo al meteo, ma alla campagna elettorale per le Amministrative. Marnate e Gorla Minore vanno al voto e i conflitti elettorali caratterizzano le settimane prima delle elezioni.

In entrambi i comuni, le Amministrazioni uscenti perdono e la fascia tricolore passa a Gorla Minore da Vittorio Landoni a Fabiana Ermoni, che supera i voti del candidato Fabio Lorvetti, mentre a Marnate Elisabetta Galli deve cedere l’ufficio in piazza sant’Ilario a Marco Scazzosi.

I malumori della contesa politica non si riassorbono immediatamente e i primi consigli comunali vedono stoccate fra le parti.

Arriva però Agazzi in sella e, deciso e determinato, chiama al suo fianco sul palco delle premiazioni del campionato italiano, gli amministratori attuali, ma anche quelli passati.

Uno scatto delle gare del campionato italiano master FCI tenutosi a Gorla Minore

Un gesto semplice e forse scontato, per il diretto interessato, che con naturalezza spiega: «Insieme al sindaco Pietro Zappamiglio, di Gorla Maggiore, – anch’egli presente all’evento – Vittorio Landoni ed Elisabetta Galli sono stati al nostro fianco durante tutta la preparazione dell’evento. È stato un piacere per noi invitare i sindaci Fabiana Ermoni e Marco Scazzosi, che si sono dimostrati entusiasti della manifestazione, ma era corretto ci fossero anche coloro che li hanno preceduti».

E così, a favor di macchine fotografiche e pubblico presente, una foto di gruppo ha immortalato sindaci vecchi e nuovi, con Ermoni e Lorvetti – intervenuto come rappresentante dell’Amministrazione Landoni – e Scazzosi insieme a Galli. (vedi foto in copertina)

Dove non sono arrivati i cittadini e i loro candidati, divisi in contrapposizioni politiche a tratti simili a faide antiche, è arrivato lo sport, a mostrare la rilevanza di chi ha amministrato in passato al pari di chi amministrerà adesso e insegnando quel fair play che colora lo sport autentico. Dire “grazie” diventa un gesto dovuto, perché «i risultati ottenuti sono frutto di un lavoro iniziato tempo fa e non va dimenticato» come spiegato da Agazzi.

Come a dire, occorre un doppio rispetto: per chi ha indossato la fascia prima e l’impegno profuso a lungo, ma anche – ugualmente importante – per il risultato delle urne e l’entusiasmo di chi amministrerà adesso.

Il presidente del Palio di Gorla Minore, Massimo Lavazza, accanto al sindaco Fabiana Ermoni e all’ex assessore allo Sport Sergio Ferioli

Allo stesso modo, va posto sotto i riflettori il discorso di Massimo Lavazza, presidente del Palio di Gorla Minore, evento iniziato ieri, 30 giugno, con una colorata e partecipata sfilata. Nel discorso iniziale, Lavazza ha voluto ringraziare «l’Amministrazione comunale uscente, perché senza di loro stasera non saremmo stati qui a festeggiare e allo stesso modo un grazie va alla nuova Amministrazione, che ha voluto continuare quanto iniziato dalla precedente». Un altro esempio di quella lungimiranza che servirebbe a tanti.

In questa politica, spesso sgualcita da critiche e rancori e sporcata dalla mancanza di rispetto per l’avversario, dunque, lo sport ha dato a tutti una lezione di unità e rispetto.

Una lezione che i cittadini e soprattutto i politici, speriamo non dimentichino.