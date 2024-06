Gorla Minore in volata su due ruote con il campionato italiano amatori master

Una partenza e un arrivo nel cuore di Gorla Minore, ma sopratutto una competizione che ha messo in luce tutto il fascino della Valle Olona e l’amore per le due ruote.

Si sta disputando il campionato italiano FCI amatori master di ciclismo, con circa quattrocento atleti provenienti da tutta Italia: con orgoglio il Team Valle Olona e il presidente Giancarlo Agazzi lo avevano annunciato mesi fa, fieri di essere stati scelti per una manifestazione che racconta la passione per il ciclismo a livello dilettantistico, con una passione che traspare in ciascun atleta.

«Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le gare. Si respira un bel clima e il pubblico è intervenuto per assistere al passaggio degli atleti e per fare il tifo. Attendevamo con ansia questo weekend, ospitare il campionato italiano amatori master è davvero un grande orgoglio» confida Agazzi, mentre osserva i ciclisti pedalare con energia per le strade gorlesi.

Il presidente del Team Valle Olona non nasconde l’amarezza per le polemiche diffusesi per la chiusura delle strade in questi due giorni: «Ci sono persone che ci hanno fermato, altre hanno scritto sui social, lamentandosi per il disagio delle transenne. A loro rispondiamo che, innanzitutto, abbiamo tutte le regolari autorizzazioni per questo evento, ma – soprattutto – chiediamo di riflettere sulla rilevanza dell’evento, un campionato italiano di ciclismo amatoriale che ha visto atleti e team arrivare nel nostro comune da tutta Italia. Dai partecipanti abbiamo ricevuto complimenti per l’organizzazione, noi davvero ci abbiamo investito tutta la nostra passione, vorremmo che su questo riflettessero i nostri concittadini».

Tutti in sella dunque, per davvero o seguendo gli atleti con lo sguardo. A Gorla Minore l’adrenalina corre su due ruote in questi giorni.

Ecco gli ordini di arrivo nella giornata di sabato 29 giugno.