Gorla Minore è pronta alla sfida più bella, torna il Palio

Le settimane sono volate e, finalmente, l’atteso 30 giugno è arrivato. In questa data, cerchiata in rosso sul calendario, tornerà il Palio di Gorla Minore.

Lo scorso anno, dopo trent’anni di assenza, un gran lavoro che aveva unito Comitato Palio, Amministrazione comunale e un esercito di entusiasti volontari, aveva fatto rinascere in paese la passione per la manifestazione.

Nel 2023 era stato il rione Üona a vincere la prima edizione di “Aspettando il Palio”, un assaggio “light” della manifestazione, voluta dagli organizzatori per far familiarizzare i gorlesi con i nuovi rioni, Üona, appunto, insieme a Barsanela, Desertu e Füntanin.

I presidenti dei rioni, insieme ai gruppi di coordinamento di ciascuna fazione, in questi mesi hanno reclutato i partecipanti alle gare, cercando di incentivare anche i cittadini a partecipare a cene, ritrovi, oltre che a colorare le case con i festoni colorati dei quattro rioni.

Anche al Girinvalle i quattro giudici hanno strappato un sorriso ai loro concittadini, contribuendo a far crescere spirito di competizione, dell’agonismo, ma sempre all’insegna della sportività e dell’amicizia.

I capitani dei rioni al Girinvalle 2024

L’entusiasmo per il Palio di Gorla Minore ha valicato i confini del paese: all’invito ai cittadini dei comuni confinanti a rendersi disponibili come giudici, infatti, hanno risposto diverse persone, che arricchiranno le gare grazie alla loro presenza.

Tutto pronto, dunque: si inizierà domenica 30 giugno con la sfilata, che permetterà di agguantare preziosi importanti punti per la competizione. Grazie alla Gorlonga, però, le squadre partono già con una classifica provvisoria, data dal numero di partecipanti alla corsa non competitiva dello scorso inverno: ad avere la meglio era stato il Desertu, seguito dal rione Füntanin, al terzo posto il rione Barsanela e infine l’Üona.

Buon Palio a Gorla e ai Gorlesi, dunque, e un grazie a coloro che hanno reso possibile questa grande festa di colori.