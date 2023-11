Un successo la Gorlonga 2023, 1650 persone a camminar per il paese

Domenica 19 novembre, Gorla Minore: nell’area intorno al Palazzetto dello Sport non si trova un parcheggio. Anzi, a passare con la macchina ci si sente anche inopportuni: le strade, solitamente occupate da auto di tutte le cilindrate, si sono trasformate in grosse piste ciclabili.

Galleria fotografica Gorlonga 2023, tutti a piedi per il paese 4 di 21

Una fiumana di gente si è riversata per le vie del paese per partecipare alla Gorlonga, la camminata /corsa non agonistica che ogni anno appassiona sempre più cittadini. C’è chi corre, chi cammina spensierato, tanti spingono carrozzine e molti hanno al guinzaglio i loro cagnoloni. Alcuni sfoggiano tute o vestiario sportivo, altri semplice abbigliamento comodo. Tutti, ma proprio tutti, hanno però un gran sorriso sul volto.

La Gorlonga piace e ogni anno cresce il numero di coloro che scelgono di trascorrere una mattinata di novembre a spasso per il paese, fra centro, boschi e valle Olona. Tre i percorsi disponibili, da 6, 13 o 21 km.

«Quest’anno siamo arrivati a 1650 iscritti, circa duecento più dell’edizione passata – racconta un soddisfatto Sergio Ferioli, Assessore allo Sport – grazie a chi ha raccolto il nostro invito, ai tanti volontari che permettono la riuscita della manifestazione e ai rioni, che hanno dato ufficialmente avvio al Palio del prossimo anno».

A colorare questa Gorlonga, infatti, ci hanno pensato loro, i rioni Füntanin, Desertu, Üona e Barsanela, che in attesa delle gare della prossima estate, si sono contesi i primi preziosi punti grazie al numero degli iscritti per ciascun gruppo. Ad avere la meglio il Desertu, con 117 partecipanti, seguito da Füntanin con 105, Barsanela con 78 e Üona – vincitore in carica – ultimo con 56.

Durante la premiazione, fatta dall’assessore e dal sindaco Vittorio Landoni, menzione d’onore per il rione Füntanin, il più fantasioso nel promuovere la partecipazione all’evento, con un video che ha convinto tanti a partecipare.

Per quel che concerne invece il gruppo di partecipanti più numerosi, sul podio i “Maratoneti club 33” con quaranta iscritti. Tante le comitive provenienti dai paesi limitrofi, che hanno raccolto l’invito a conoscere il bello di Gorla Minore, di corsa o con il passo lento di una camminata, che permette di fare sport, osservando anche la natura e gli spazi intorno.

Gorlonga 2023 un successo, dunque, per chi è arrivato primo e anche per chi si è goduto la passeggiata, arrivando magari fra gli ultimi, ma sicuramente felici del tempo prezioso trascorso insieme.