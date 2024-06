Le foto dei lettori, i volti dei volontari, il ricordo di Moreno, la festa lungo l’Olona: il vostro e nostro Girinvalle

Stanchi, ma felici. I volontari delle Pro loco hanno a fine domenica il volto provato da giorni di preparazione e lavoro, ma la soddisfazione per questa edizione del Girinvalle è tanta.

Migliaia di persone hanno risposto al loro invito, passeggiando in Valle e partecipando alle tante iniziative proposte, e il fascino di questa manifestazione ormai travalica i confini del territorio, conquistando tutta la provincia.

C’è stato un sabato sera di pioggia, ciò nonostante il tifo per gli Azzurri non è mancato, grazie ai maxischermi e alle bandiere tricolore piazzate un po’ ovunque.

Ma domenica è stato il tripudio della natura, della voglia di uscire di casa, del desiderio di stare insieme e godere del sole, che ha baciato questo Girinvalle.

Ce lo meritavamo tutti noi, che amiamo vivere e partecipare questa manifestazione ma soprattutto se lo meritavano loro, i fantastici volontari che hanno realizzato tutto ciò.

Oltre duecento le persone coinvolte, fra le sei Pro loco organizzatrici, da Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, a cui vanno sommati i volontari di Anpi, Protezione civile, Guardie Ecologiche volontarie, Amici della Valmorea, associazioni ludiche, culturali e sportive, intrattenitori, deejay, musicisti, amici della Via Francisca del Lucomagno, e tutti gli altri gruppi che hanno fatto squadra con le Pro loco.

Grazie a tutti loro, dunque, perché c’era bisogno di una giornata così, di ricordarsi che la felicità, se lo vogliamo, è proprio a due passi da casa.

Ecco per concludere alcune foto dei lettori di VareseNews che hanno partecipato alla festa, pubblicate sul gruppo Facebook “Oggi in Valle Olona“

(C’è un’altra cosa che resterà di questo Girinvalle 2024 e lo scriviamo in fondo, fra parentesi, come se fosse una nota a margine, quando in realtà è il pensiero più dolce di tutti: in questo Girinvalle era assente una persona, Moreno Bertazzo, ma fra i volontari di Pro loco Marnate lui è stato presente, nei pensieri, e nell’abbraccio dato alla sua famiglia. L’amicizia resta, sempre. Eri con loro, con la tua maglietta rossa. Eri con noi. Ciao Moreno)