Si ribalta con un mezzo agricolo ad Agra, gravi ferite al piede per un 81enne

Ha riportato gravi ferite al piede un 81enne che si è ribaltato mentre era alla guida di un mezzo agricolo ed è rimasto incastrato sotto il veicolo.

La Polizia cantonale comunica che l’incidente, avvenuto nella mattinata di mercoledì 31 luglio poco prima delle 11 ad Agra in zona Posmonte, nel Luganese, ha visto coinvolto un signore residente nel luganese. L’uomo stava circolando alla guida di un veicolo agricolo in discesa su uno sterrato quando si è ribaltato rimanedno incastrato con un piede sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, l’81enne ha riportato una grave ferita al piede.