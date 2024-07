Simone Castoldi confermato presidente di Comunità Montana Valli del Verbano

Simone Castoldi è stato confermato presidente di Comunità Montana Valli del Verbano per altri cinque anni. L’assemblea dei sindaci o delegati in rappresentanza dei 32 Comuni del territorio ha eletto con maggioranza pressoché unanime – 29 voti favorevoli, 2 astenuti e un assente – il primo cittadino di Rancio Valcuvia, dato fiducia al programma e alla sua squadra che raccoglie, rinnovata per due quarti, il nuovo mandato.

LA GIUNTA DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Castoldi guiderà la Giunta Esecutiva che sarà così composta dai riconfermati Emilio Ballinari (Comune di Agra) e Marco Fazio (Comune di Germignaga) e dalle novità rappresentate da Valeria Squitieri (Comune di Luino) e Marco Galbiati (Comune di Castello Cabiaglio).

L’organo di indirizzo dell’Ente avrà quindi una rappresentanza eterogenea a livello politico ponendosi come espressione, così come accaduto fino a ieri, delle varie sensibilità del territorio. Per quanto concerne le deleghe, saranno decise nel corso della prima seduta di Giunta che avrà luogo nei prossimi giorni.

L’assemblea elettiva è stata presieduta da Ermes Colombaroli, sindaco di Porto Valtravaglia quale primo cittadino più anziano delle 32 amministrazioni delle Valli del Verbano. L’organo collegiale ha quindi eletto il nuovo presidente, Rossella Magnani, sindaco di Cittiglio.