Sindaco e assessore in visita agli orti urbani a Varese

Questa mattina il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino hanno accolto l’invito da parte delle persone e degli anziani che curano in concessione gli Orti urbani di Bizzozero andando loro a fare visita.

Una visita lungo gli orti del quartiere, per sottolineare il valore sociale e ambientale che rivestono questi luoghi, che rivestono un ruolo fondamentale di inclusione sociale per chi se ne prende cura, per lo più anziani e persone con fragilità economiche.

L’occasione è stata anche quella di mostrare il buon andamento delle colture: nonostante gli eventi atmosferici dei giorni scorsi, si sono dimostrate in ottima salute.