Ragazzo di 23 anni affoga nelle acque del lago a Porto Ceresio

Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì 19 luglio a Porto Ceresio, dove un ragazzo di 23 anni è annegato nelle acque del lago, davanti alla spiaggia della Fiammetta.

Galleria fotografica Porto Ceresio, scompare in acqua davanti alla spiaggia della Fiammetta 4 di 10

L’allarme è scattato poco prima della 15, quando alla sala operativa di soccorso è arrivata una richiesta d’aiuto per una persona che si era immersa e non era più tornata in superficie.

Immediatamente si sono mossi i mezzi di soccorso con i Vigili del fuoco, la Guardia di finanza e i Carabinieri di Porto Ceresio che hanno sede a pochissima distanza dalla spiaggia, ma anche la Protezione civile, la Polizia locale e la Polizia di Stato, e il personale sanitario giunti sul lungolago dove sono cominciate le ricerche.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un elicottero del reparto volo Lombardia, con il nucleo sommozzatori, i soccorritori acquatici e una squadra di terra. E sono stati proprio i sommozzatori, dopo due ore di ricerche, ad individuare e recuperare il corpo senza vita del giovane poco dopo le 16,30

Per il giovane, un 23enne di origine pachistana, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo, che seguito con grande apprensione tutte le fasi delle ricerche.

Presenti in posto anche personale GdF, CC, Polizia di Stato, Polizia Locale e sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo che ha seguito con apprensione tutte le fasi delle ricerche