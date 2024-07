Sostenibilità e consumi: cosa dovreste sapere

Il tema dei consumi energetici negli ultimi è diventato davvero molto importante. Molte persone sono alla costante ricerca di soluzioni per risparmiare, riducendo i consumi grazie alle nuove tecnologie e scegliendo dei gestori che garantiscano tariffe vantaggiose.

Al tempo stesso si parla molto di sostenibilità ambientale. Diminuire i consumi non serve solo a risparmiare, ma anche ad abbattere l’impatto che le attività umane hanno sull’ecosistema.

Ciò che molti non sanno è che queste due esigenze sono strettamente legate tra di loro. Oggi molti gestori propongono energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Usando i contatti Octopus potete sicuramente saperne di più sia sulle tariffe sia sulla produzione di energia.

Affidarsi a gestori eco-friendly

Se scegliete di affidarvi a dei gestori che usino energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili state facendo la vostra parte nella realizzazione di un domani più eco-friendly. Oggi molte realtà hanno fatto della vicinanza all’ambiente un vero e proprio punto di forza.

Grazie a Internet è molto facile informarsi a tal proposito. Basta poco per scoprire quali sono i gestori che hanno maggiori riguardi per il mondo green.

Le energie rinnovabili in ambito domestico

Il Sole è una fonte di energia inesauribile, e negli ultimi decenni abbiamo iniziato ad imparare come utilizzare questa energia. Sul tetto della propria abitazione si possono installare dei pannelli fotovoltaici, pronti a trasformare l’energia solare in energia elettrica. Esistono degli impianti che permettono di accumulare tale energia e usarla in un secondo momento.

L’energia solare non ha alcun costo e non emette scarti di nessun tipo. Si può utilizzare per generare energia elettrica (magari da collegare all’impianto per la ricarica della propria vettura elettrica) o anche per scaldare l’acqua da usare per la doccia, ad esempio.

La classe energetica degli elettrodomestici

Fare a meno degli elettrodomestici oggi è praticamente impossibile. Nelle nostre abitazioni abbiamo degli strumenti che sono diventati insostituibili, e che sono necessari per velocizzare lo svolgimento degli impegni domestici.

Non significa che non si possa risparmiare, anzi, è vero il contrario. I nuovi elettrodomestici hanno classi energetiche molto elevate. Cosa significa? La classe energetica indica il livello dei consumi. Acquistando degli elettrodomestici con una buona classificazione si può ridurre il peso che la lavastoviglie, la lavatrice o anche il condizionatore hanno sulla propria bolletta.

I benefici dell’isolamento termico

Attraverso l’isolamento termico si possono ottenere dei buoni risultati. Molte persone hanno avviato degli interventi volti a rafforzare l’isolamento delle loro abitazioni, con l’introduzione ad esempio di un cappotto termico.

Gli effetti si possono notare sia in estate che in inverno. In estate il calore è ormai un vero e proprio problema, e in tanti usano l’aria condizionata in buona parte della giornata. Se gli ambienti sono isolati dall’esterno in maniera ottimale c’è meno bisogno di usare il condizionatore, visto che il calore penetra all’interno delle stanze con maggiore difficoltà.

Una situazione simile avviene in inverno, anche se al contrario. In inverno il calore generato dai riscaldamenti non deve disperdersi facilmente con l’esterno. Se le pareti hanno un buon isolamento il calore resta all’interno, permettendo di consumare meno per i riscaldamenti.