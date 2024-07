Spari contro Trump ad un comizio: lui si salva, ucciso l’attentatore

Attentato contro Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. L’ex presidente che punta a tornare alla Casa Bianca alle elezioni di novembre è stato colpito a un orecchio da spari provenienti da un tetto ma non è in pericolo di vita. L’attentatore era in tuta mimetica appostato su un tetto ed è stato ucciso dai cecchini del Secret Service. Nell’attentato uno spettatore è morto e altri due sono feriti.

L’Fbi ha identificato l’attentatore come il ventenne Thomas Matthew Crooks della Pennsylvania. Secondo il Washington Post, citando i registri elettorali dello stato, Crooks era un repubblicano.

Dopo essere stato raggiunto dal colpo Trump è stato subito circondato dal Secret service e si è rialzato, sanguinante. Una volta in piedi ha alzato il pugno e ha gridato “Lottiamo, lottiamo, lottiamo”. Le sue condizioni sarebbero buone e l’ex presidente sarebbe già stato dimesso dall’ospedale, tornando nella sua residenza in New Jersey.

Il presidente degli Usa Jeo Biden ha parlato nella notte alla Nazione dicendo: “Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni. Non c’è posto per questo genere di violenza. Dobbiamo unirci come un’unica nazione nel condannarlo”.