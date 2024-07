Tanta voglia di Montonight 2024! Ecco il weekend tra musica, cucina e giovani che si danno da fare

L’associazione Montonate CSI e tutto il paese di Montonate (Mornago) sono pronti. Gli organizzatori promettono: “Sarà un’edizione memorabile, degna del traguardo del decennale”.

L’appuntamento è dunque quello di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio.

A Montonate, piccolo paese frazione di Mornago, fervono gli ultimi preparativi per la festa con i circa 100 volontari del paese all’opera.

“Quest’anno siamo orgogliosi di aver messo in piedi un’edizione inedita, sia per l’offerta che per il lavoro preparatorio svolto”, spiegano gli organizzatori del Montonate CSI, “e ci teniamo a ringraziare chi rende possibile tutto questo, in primis i circa 100 volontari del paese e non solo che ci mettono un impegno enorme e gli sponsor che ci danno fiducia e sostegno”.

Programma serate Montonight 2024

Il line-up dell’edizione è definito e vedrà tre serate tutte da vivere: Venerdì 12 un percorso musicale dagli anni ’90 ad oggi con Jack Mazzoni, Panico e Filippo Dattilo, mentre nel reparto food a farla da padrone in un ampio menù sarà il tradizionale panzerotto.

Sabato 13 si spazia dalla musica dance all’elettronica con Alex Guesta, Real SD e Onesolo, accompagnati da Kristeel e Dj Jeppo, mentre in cucina la protagonista sarà l’inedita Piadina Montonight.

Domenica 14 protagonista della serata la proiezione sul maxischermo della finale degli Europei di calcio, con il contorno musicale di Dj Fabio Ornago e Dj Manga e lo stand gastronomico sempre operativo. Novità anche al beverage dove, oltre alla consueta birra di qualità e a volontà, spiccheranno spritz e paloma.

Una festa che guarda ai giovani

“Ma la cosa che ci rende più fieri della nostra Montonight”, concludono gli organizzatori, “è come riesca ad essere sempre occasione per creare un clima unico in cui un intero paese lavora per rendere possibile uno degli eventi più iconici della zona, soprattutto con un’ampia partecipazione di giovani di Montonate e non solo che fa ben sperare per il futuro”.