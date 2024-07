Traffico in tilt dal ponte di Vedano: tangenziale bloccata fino a Malnate in direzione Svizzera

Allagamenti e alberi caduti su via Peschiera nella zona dell’Iper da un lato e altre piante sulla strada in via Fiume a Malnate in direzione del valico svizzero.

Sono questi i problemi che fin dal mattino presto stanno paralizzando il traffico fin dal Ponte di Vedano e lungo la tangenziale di Varese.

Sono i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto sul Varesotto all’alba di oggi venerdì 12 luglio.

Problemi complicati dal fatto che i vigili del fuoco stanno operando su centinaia di interventi su tutto il territorio provinciale. Gli operatori sono comunque al lavoro su via Fiume dal primo mattino.