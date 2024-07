Varese colpita dal temporale: dagli alberi caduti alle strade allagate ecco i punti più a rischio

Ore 5.30, si aprono le finestre su via Vetera, e Piazza Beccaria: pieno centro storico del capoluogo che custodisce un dedalo di stradine che portano verso il Tribunale e la «piccola Brera».

Risultato: strada completamente allagata, con spanne d’acqua. Gravi problemi legati ad allagamenti si registrano anche a Masnago.

È il risultato del temporale che si è abbattuto su tutta la provincia di Varese ma che ha colpito in particolare la città (con pesantissimi disagi per chi viaggia in treno) e la zona a Nord, in Valganna, con alberi caduti sulla statale e traffico rallentato.

Alberi caduti anche in pieno centro a Varese, come avvenuto in via Sabotino dove una grossa pianta è rovinata contro un’automobile parcheggiata (foto sotto).

La centralina del Centro geofisico prealpino ha stimato che dalla mezzanotte alle 7 erano caduti oltre 48 millimetri di pioggia, con una media di 16,4 millimetri ora.

ALBERI CADUTI E STRADE CHIUSE: DA VIA CAMPIGLI ALLE ALTRE

Il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi, che hanno chiuso diverse vie in città. Le più importanti sono via Campigli (riaperta però alle 9.30) e via Verdi, ma al momento sono chiuse anche via Crosa, via Timavo, via Merano, via Conca d’oro e via Sabotino.

In viale Borri, nei pressi del supermercato Esselunga, una grossa pianta è stata abbattuta dal vento ed è caduta sopra un’auto, schiacciandola. Il conducente non ha riportato ferite e la strada non risulta chiusa, ma il traffico è rallentato.

CRITICA LA SITUAZIONE SULLA STRADA DEL SACRO MONTE

ALLAGAMENTI: ATTENZIONE ALL’IPER E ALLA SP1, MA TUTTA LA CITTÀ È IN DIFFICOLTÀ

I pericoli e i disagi per il traffico veicolare però non si fermano agli alberi caduti: alcune strade sono di fatto allagate, e difficili da percorrere, se non proprio chiuse.

Chiusa è la SP1 all’altezza di Capolago. Aperta ma con grandi problemi di traffico è la rotonda dell’Iper: per chi si muove verso quella zona va segnalato che quello è solo il primo di una serie di punti, tra la folla di Malnate e la strada che porta alla dogana, con gravi problemi.

Ma sono molte le strade allagate che non sono state ancora chiuse, perchè praticabili con prudenza: tra queste, una delle foto più impressionanti arriva da via Monguelfo, ai bordi del parco del castello di Masnago: è la nostra foto di copertina dell’articolo.

IL PUNTO A SAN FERMO

Molti rami strada a San Fermo e un albero abbattuto dal maltempo è caduto di traverso sulla via Pastori. Tra le zone più colpite c’è il parco di via Pergine con diversi alberi caduti, spuntati o fortemente danneggiati nell’area giochi e lungo il perimetro del cantiere per la costruzione del nuovo Polo Scolastico.