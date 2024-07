Giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco di Varese: oltre 230 richieste di intervento dopo la tempesta

Una giornata davvero impegnativa quella che hanno affrontato oggi i Vigili del fuoco di Varese, chiamati in ogni angolo della provincia per far fronte ai danni causati dalla tempesta che all’alba ha colpito diverse zone del Varesotto.

Complessivamente sono pervenute al comando provinciale di Varese oltre 230 richieste d’intervento: 130 per alberi pericolanti su abitazioni e cavi elettrici; una ventina per soccorso a persone in abitazione o bloccate in auto; 30 circa per sgombero infrastrutture viarie da arbusti e materiale accumulato; 25 circa per generici danni causati dall’acqua e 25 per rimozione di elementi pericolanti e dissesti statici.

Nelle operazioni di soccorso sono state impiegate simultaneamente oltre 20 squadre con altrettanti mezzi di servizio, tra cui autopompe serbatoio, autoscale, autogru e altri mezzi.

Per far fronte alle tante emergenze, oltre alle squadre già previste in servizio sono state trattenute quelle che smontavano il turno notturno, coadiuvate da unità richiamate libere dal servizio.

Oltre al personale dei Vigili del fuoco permanente di Varese ha partecipato alle operazioni di soccorso personale dei Vigili del fuoco volontario delle sedi distaccate di Laveno Mombello e Tradate e del Comando di Milano, sedi di Magenta e Inveruno, del Comando di Como, sede di Erba e del Comando di Bergamo, sede di Romano di Lombardia.

Degli interventi richiesti in serata risultano ancora in corso le operazioni per 18 richieste di soccorso complessive e ancora 12 in attesa di essere evase.