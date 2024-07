A Malnate alberi caduti e strade bloccate

Il forte temporale che si è abbattuto sul Varesotto nella notte di venerdì 12 luglio ha colpito forte anche su Malnate tra alberi caduti e strade ostruite da rami e piante o addirittura interrotte.

Sono diverse le segnalazioni che rimbalzano tra i gruppi social. Una pianta è caduta in via Garibaldi, sulla Briantea nei pressi del Municipio, mentre vengono segnalati diversi problemi sulle strade che portano al confine. Un albero è caduto in via Fiume, sulla Sp3 verso il Gaggiolo, con il traffico bloccato in entrambe le direzioni e vigili del fuoco al lavoro per liberare la carreggiata.

Tante sono le piante sulla “Birlinghina” verso Solbiate con Cagno, anche se la strada resta percorribile. Traffico bloccato invece tra i Mulini del Trotto a Cantello, come segnalato dalla Protezione Civile cantellese.

Infine, ancora acqua alta alla corte della Folla di Malnate già presa di mira dal maltempo nel fine settimana.