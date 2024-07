Cadono alberi sul canile di Varese: ad aiutarli a limitare i danni una “cordata” di volontari

Non bastavano gli allagamenti – attività a cui ormai i volontari della lega del cane hanno “fatto il callo” – al Canile di Varese: con l’ultima tempesta la struttura ha anche subìto la caduta di due degli alberi dell’area, che hanno danneggiato seriamente le reti di recinzione e un basamento in cemento di uno dei box per gli ospiti a quattro zampe.

«Noi abbiamo diversi alberi nel canile, e alcuni di loro li avevamo segnalati perchè ci sembravano fragili – spiega Alessandra Calafà – Purtroppo avevamo ragione: e questa mattina presto due sono crollati, investendo le nostre recinzioni e spaccando anche una parte in cemento».

Fortunatamente, poco dopo aver visto cosa stava succedendo a Varese, alcuni amici del canile si sono subito mossi per aiutare, immaginando già cosa poteva succedere in quell’area: «E’ un sostegno che ci riscalda il cuore, anche nei momenti più bui – continua Alessandra Calafà – Dobbiamo un grazie speciale a Riccardo, della G.R. Edilizia e Lavori Forestali, che è accorso ad aiutarci e a Giorgio, volontario dei Ranger, anche lui accorso in aiuto, entrambi con le loro attrezzature».

Grazie a loro due, e agli altri volontari giunti ad aiutare, è stato possibile tagliare gli alberi, liberare l’area e togliere le reti divelte: «La priorità ora è quella di metterci in sicurezza, per quanto possibile, soprattutto in vista della seconda ondata che è annunciata per questa sera. La struttura è però fortemente danneggiata, e per rimetterci in piedi dovremo sostenere importanti spese».

Chiunque voglia aiutare i volontari del canile può farlo con una donazione qui.