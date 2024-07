La tempesta scoperchia il tetto della sala comunale di Morazzone

Tra i tanti danni che ha provocato la tempesta all’alba di venerdì 12 luglio si segnalano rilevanti danneggiamenti all’edifico comunale di Morazzone.

Si tratta della sala della musica ed ambulatorio di via Mameli dove il fortissimo vento ha scoperchiato il tetto. Un danno rilevante fortunatamente limitato dal fatto che la copertura non si è completamente staccata evitando così di volare via.

Sempre nel comune di Morazzone si segnalano danni in via Roccolo e via Isorni con numerose piante crollate e abitazioni rimaste senza corrente. Difficoltoso anche l’intervento dei vigili del fuoco impegnati fin dall’alba in decine e decine di interventi d’urgenza in molti punti della provincia.