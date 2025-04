Negozi di paese, quando la passione merita un riconoscimento. Una targa per Angelo Caretta e Mario Pozzi di Morazzone

Durante la seduta del consiglio comunale di ieri, nella sala polivalente, il sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, ha conferito una targa di riconoscimento a due figure storiche del paese. La prima è andata ad Angelo Caretta, titolare di un negozio in via Libertà specializzato nella riparazione e vendita di cicli e motocicli (a destra nella foto). La seconda a Mario Pozzi, che per oltre cinquant’anni ha gestito una macelleria, prima a Bizzozero e successivamente a Morazzone.

Entrambi hanno recentemente cessato la loro attività per raggiunti limiti di età, ma il comune ha voluto esprimere loro un doveroso tributo per l’importante contributo dato alla comunità nel corso degli anni.