Morazzone ha un nuovo comandante della Polizia Locale, Alessandro Onida: “Sempre al fianco dei cittadini”

A seguito dello scioglimento della Convenzione con Castiglione Olona, Morazzone è ora parte di una convenzione intercomunale più ampia che include i comuni di Vedano, Castiglione Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore. Come annunciato dal sindaco Maurizio Mazzucchelli durante il Consiglio Comunale di ieri, lunedì 14 aprile 2025, il Vice Commissario della Polizia Locale Alessandro Onida ha assunto, dal 1° aprile, il ruolo di Ufficiale Responsabile della Polizia Locale di Morazzone, con posizione organizzativa.

Classe 1977 e laureando in Scienze Giuridiche della Sicurezza, Onida vanta un’esperienza ventennale come agente della Polizia Locale, maturata in diversi contesti, dove ha sempre dimostrato un forte senso del dovere.

“Sono molto legato a Morazzone, dove esercito la mia professione dal 2012. Sono onorato del nuovo incarico che mi è stato affidato da questa amministrazione e mi auguro di poter contribuire a una Polizia Locale sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”, ha dichiarato il nuovo Comandante.

Grazie all’ingresso nella nuova convenzione intercomunale, il Comune di Morazzone ha potuto partecipare a un bando finanziato, che consentirà l’acquisto di quattro videocamere di sorveglianza e tre strumenti per il controllo dei varchi. “Questo ci permetterà di potenziare la sicurezza del territorio”, ha spiegato il Comandante Onida.

Accanto a lui, lavorerà l’agente istruttore Paola Artese, che contribuirà alla gestione quotidiana delle attività del Corpo.

Onida riceverà il pubblico nella sede del Comando, presso il Municipio di Via Mameli 16, secondo gli orari disponibili sul sito istituzionale.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, il sindaco ha anche espresso i suoi ringraziamenti al Commissario Capo Maurizio Amicarelli per l’impegno profuso durante il periodo di Convenzione.