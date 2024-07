Al lavoro per ripristinare i danni del maltempo a Morazzone

Arrivano aggiornamenti sui danni provocati dal maltempo nel territorio comunale di Morazzone (qui la notizia). Questa mattina, a partire dalle prime ore del giorno, Enel è intervenuta per la risoluzione dell’interruzione di energia dovuta ad un cavo tranciato da un albero caduto in via Vittorio Veneto.

Effettuata la messa in sicurezza sono intervenuti in cabina ridando corrente a tutte le abitazioni collegate alla cabina stessa. C’erano ancora problemi nella sede comunale Comune dove però Enel sta intervenendo in questi minuti al fine di garantire l’operatività degli uffici per la giornata di lunedì.

I giardinieri interessati dai privati stanno intervenendo per la rimozione delle piante cadute sia su via Vittorio Veneto sia su via Isorni mentre la porzione di tetto della sala della musica è stato momentaneamente riparato e sarà pienamente ripristinato nei prossimi giorni.