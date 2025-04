Nuovi disagi al passaggio a livello di Gazzada Schianno – Morazzone, furgone bloccato tra le sbarre

Ancora un episodio critico al passaggio a livello tra Gazzada Schianno e Morazzone, dove questa mattina – mercoledì 9 aprile, intorno alle 10.30 – un furgone della GLS, azienda di consegne con sede a Brunello, è rimasto bloccato tra le sbarre ferroviarie. (foto dal gruppo facebook Gazzada Schianno News)

L’intervento dei tecnici di Rfi ha permesso la rimozione del veicolo, ma la circolazione ferroviaria sulla tratta Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano ha subito forti rallentamenti, rendendo necessarie modifiche al servizio per limitarne l’impatto.

L’episodio si inserisce in una lunga serie di casi analoghi, spesso legati all’imprudenza di chi tenta di attraversare nonostante il semaforo rosso. L’accaduto riaccende il dibattito su un’infrastruttura che da tempo rappresenta una criticità per la viabilità locale, ma che, nonostante i progetti ipotizzati, non ha ancora visto interventi risolutivi.